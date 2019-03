Selgunud on festivali Koolitants maakondlike tantsupäevade tulemused

Žürii liige Kaja Kreitzberg selgitab, et reeglistik pole mõeldud tantsijaid ja õpetajaid piirama, vaid kannab endas suuniseid Koolitantsu väärtuste juurde. “ Eesti heliloomingu kasutamine annab võimaluse tutvustada nii tantsijatele endile kui ka publikule kodumaa kultuuri üleüldiselt ja ühtaegu kõige sügavamas mõttes. Rekvisiitide minimaalne kasutus annab võimaluse lasta oma kehal jutustada tantsukeeles oma sisemistest tunnetest ning tõukab otsima uudseid huvitavaid lahendusi ja seeläbi loomingulisust avardama.”

Peakorraldaja Raido Bergstein võtab juubeliaasta kokku suure tänutundega ja kinnitab, et taas on olnud väga viljakas ja elamusterohke hooaeg. “Osalejate ja tantsude arv on paari viimase aasta jooksul mõnes maakonnas kahe- või suisa kolmekordistunud ning on ka lootust, et saame tulevikus avada tantsupäeva maakondades, mis praegu esinevad veel koos naabermaakonnaga.” Ta kiidab ja tänab kõiki, kes on 25 aasta jooksul aidanud Koolitantsul sündida ja kasvada. Küsimusele, milline võiks festival välja näha 100-aastasena, vastab ta järgmiselt: “Me kõik oleme pidevas muutumises, kuid ma loodan, et Koolitants puudutab tantsurahvast ning pakub samu väärtusi ka saja aasta pärast.” Nentides, et laval nähakse esinemas andekaid tantsulapsi esitamas lõpptulemust, soovib ta siinkohal tänada tantsuõpetajaid ja koreograafe, kes selle kõik võimalikuks teevad, pidades aastast aastasse tantsu tähtsaks ja andes tantsuarmastust lastele edasi. Et jätkuks indu, inspiratsiooni ja tuge, kasvaks tantsurahva kogukond, kus saaks arutleda ja koos töötada teiste oma valdkonna inimestega, viitab ta lisaks Koolitantsu lavale võimalusele liituda Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liiduga.

Sel hooajal kuuluvad põhižüriisse Tallinna Balletikooli klassikalise tantsu õpetaja Kaja Kreitzberg, tantsija, tantsukunstnik, ja -õpetaja Raho Aadla ning tantsuõpetaja ja koreograaf Maarja Pruuli. Tartumaa tantsupäevadel ja Tartumaa tantsude seast finalistide valikul asendas Maarja Pruulit tantsuõpetaja Kati Ly Koit. Sel aastal kuulutas žürii iga kontserdi lõpul välja vaid eripreemiate saajad ning finalistide väljakuulutamisega oodati kõikide maakondlike tantsupäevade lõpuni, et kõik trupid saaks ootusärevuses finaaliks valmistuda. Juubeliaastal toimus 14 maakondlikku tantsupäeva.

Kõik žürii liikmed teevad eesti tantsumaastikule sügava kummarduse, tõdedes, et Koolitantsul avaldub selgelt, kui andekad on meie noored tantsijad ja tantsuõpetajad ning kui endassehaaravaid ja kõnetavaid tantse on võimalik luua. Žürii hindas finaali pääsejate valikul lisaks reglemendile vastavusele enim kunstilist ja loovat lähenemist ning terviklikkust.

Maarja Pruuli avab tervikut toetavaid mõttesuundi järgmiselt: “Tantsuõpetajana on hea võtta tööprotsessis aega ja küsida endalt võimalikult palju küsimusi. Mida soovin selle tantsuga öelda? Kuidas antud teemat veel rohkem avada? Kuidas võiks see kõnetada minu tantsijaid? Miks kasutan sellist liikumiskeelt, liigutust või elementi, kas see on põhjendatud tantsu kui terviku seisukohast? Tihti annab mõni selline küsimus uue ja põneva suunaviida.”