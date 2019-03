Filmisaade: mitu head soovitust kinnominekuks

Rammusa kinonädalal on pakkuda

Ja lõpuks tuletan meelde, et järgmisel nädalal linastub kinos Sõprus ainult kolm korda Liibanoni film «Kapernaum», mis sai Cannes’is žürii preemia ja nomineeriti parima võõrkeelse filmi Oscarile. Ühe lausega kokku võttes: see räägib poisist, kes ostsutab oma vanemad kohtusse kaevata, sest tema pole palunud, et teda siia hädaorgu üldse sünnitataks.