Ainult täna: märstiküüditamise meenutusõhtu Vabamus

Muuseumi programmijuht Aive Peil sõnas, et märtsiküüditamine on Eesti ajaloo üks traagilisemaid sündmuseid, mis ilmestab hästi mittevaba riigi toimemehhanisme. «Demokraatlikus ja vabas ühiskonnas on sellised teod täielikult välistatud, totalitarismis on need aga argipäeva ja riigi juhtimise pärisosaks,» rääkis Peil.