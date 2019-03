Galerii. Esilinastus Martti Helde film «Skandinaavia vaikus»

Filmi idee autor on Martti Helde ning stsenaarium on sündinud koostöös Inglise stsenaristi Nathaniel Price’iga. Peaosatäitjad on Rea Lest ja Reimo Sagor, heliloojaks Mick Pedaja. Mängufilmi produtseerib Elina Litvinova ja filmistuudio Three Brothers koostöös Prantsuse ja Belgia butiiklevitajatega.