Eesti Arhitektide Liit tunnustas aasta parimateks Arvo Pärdi keskuse rajajad

Teenetemedali «Ehitaja 2018» pälvis Jaano Toots (Ehitustrust OÜ) Arvo Pärdi keskuse uue hoone ehituse juhtimise eest. «Ehituse projektijuht Jaano Tootsi ja kogu Ehitustrusti meeskond on tõestanud, et nende jaoks on kvaliteet auasi – see paistab välja Arvo Pärdi keskuse igast detailist. Keskuse arhitektid tõstsid esile, et ehitajad võtsid oma tööd väga tõsiselt, tulid arhitekti mõttega kaasa ja aitasid ideed ellu viia. Samuti seda, et Jaano lõi ehitusel usaldusliku õhkkonna tellija, ehitusjärelevalve, arhitekti, projekteerijate meeskonna ja ehitajate vahel. Tunnustame Jaano Tootsi ehituskultuuri arendamise eest,» kommenteeris Eesti Arhitektide Liidu president Katrin Koov.