NUKU teatris esietendub «Momo»

Michael Ende romaanis tegutsevad hallid härrad, kes teevad inimestele ettepaneku aega kokku hoidma hakata ja kokkuhoitud aeg Ajahoiukassasse intresse koguma panna. Kui algul tundubki, et elatakse tõhusamat elu, siis peagi muutuvad inimesed üha õnnetumaks, nende vaba vaim ja rõõmus meel känguvad. Momo on väike tüdruk, kellel on erakordne võime kuulata inimesi nii, et nood leiavad oma muredele lahendused. Oma vaikse vaimujõuga suudab ta viimaks hakata vastu ka ajavaraste tegevusele.

Michael Ende kirjutab oma romaanis: «On üks suur ja ometi üsna igapäevane saladus. See saladus on aeg. Aja mõõtmiseks on kalendrid ja kellad, aga need ei tähenda midagi, sest igaüks teab, et üksainus tund võib tunduda nagu igavik, vahel võib see aga hetkena mööduda – olenevalt sellest, mida sel tunnil läbi elatakse. Sest aeg on elu. Ja elu elab südames.»