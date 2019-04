Draamateatris tuleb esimesele lugemisele Tiit Aleksejevi «Kuningad. Näidend aastast 1343»

Nelja kuninga tapmine aastal 1343 on üks kummalisemaid sündmusi Eesti ajaloos. Miks oli kuningaid just neli? Mida nad õigupoolest valitsesid? Ja peamine: kuidas võisid nad nii kergemeelselt Saksa Orduga kohtuma minna? Nendest küsimustest näidend lähtubki. Aga see on ainult lähtepunkt.

«Näidendi tegelased räägivad ja käituvad kohati väga tänapäevaselt ning see on andnud põhjust arvamusteks, et keskaeg on autorile ainult kuliss ja tegelikult räägib ta üksnes oma kaasajast. See seletus ei ole vale, ent pole siiski ammendav. Tegevus, mis toimub keskajas ja meile lähemates aegades (tänapäevale lisaks kolmekümnendad aastad) justkui kattuvalt, annab teosele märgatavalt ulatuslikuma perspektiivi. Ehkki Aleksejev kujutab väljamõeldud keskaegset riigikest, on see – kui ilmselged liialdused kõrvale jätta – ju päris tõepärane.»