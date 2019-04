Dirigent Kaspars Putniņš sai Maarjamaa Risti neljanda klassi ordeni.

Kaspars Putniņš (1966) on Eesti Filharmoonia Kammerkoori kunstiline juht ja peadirigent alates hooajast 2014/2015. Nende aastate jooksul on ta juhatanud erinevaid kavasid, kus põhirõhk on olnud Eesti muusikal, mida ta on tutvustanud paljudel nimekatel lavadel, sh Londoni Barbicani keskuses, Dublini Rahvuslikus kontserdimajas, Amsterdami Muziekgebouw’s, Pariisi Orsey muuseumis jm.