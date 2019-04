Sel nädalavahetusel toimuvad Koolitantsu finaalkontserdid

Žürii otsuste tegemise ajal on võimalik näha üle-eestilise noorte tantsukompanii Koolitantsu Kompanii eelmisel sügisel esietendunud tantsulavastust «Ärka üles». Lavastust esitavad kakskümmend viis eri tantsukoolides õppivat noort tantsijat ning see on pühendatud Eesti Vabariigi sajandale sünnipäevale. «Ärka üles» koreograafid on Maarja Pruuli ja Kadi Aare.