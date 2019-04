Raadioteatri näitlejapreemia laureaat 2018 on Jan Uuspõld

«Jan Uuspõld on tabanud teose filosoofilisi kihte, kuid loonud samas nõtkete hääleliste ümberlülitustega nüansirikkaid karaktereid ja meeleolusid,» iseloomustab Raadioteatri peatoimetaja Tiina Vilu näitlejapreemia laureaati, kelle jaoks «Põrgupõhja uus Vanapagan» oli esimene kord lugeda järjejuttu.

Jan Uuspõldu seob Raadioteatriga pikk koostöö, näitlejapreemia on saanud ta ka aastal 2001 kolme erineva kuuldemängurolli eest. Kuuldemängurolle on Uuspõllul kümmekond, sh viimati aastast 2019, kui Jan Uuspõld osales koos Elina Purdega Raadio 2 jaoks valminud kuuldemängusarjas popmuusika ajaloost «9 laulu». Uusim tema loetud järjejutt on Hendrik Groeni «Ela ja lase elada».