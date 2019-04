Oskar Kallase nimelise stipendiumi tänavune laureaat on Tiit Hennoste

Tiit Hennoste on pühendunud eesti keele, meele ja kultuuri uurija ning hoidja. Ta on kuraatorina olnud Eesti Rahva Muuseumi heaks koostööpartneriks nii interaktiivse näituse «Muuseum näitab keelt» (2010) kui ka uuel püsinäitusel «Kohtumised» teemanäituse «Keelekatel» (2016) loomisel.

Hennoste on Tartu Ülikooli eesti keele ja üldkeeleteaduse instituudi eesti keele vanemteadur ning õppejõud, kelle käe all on aastate jooksul hariduse saanud sajad tudengid Tartus ja Helsingis. Aastate vältel on ta uurinud eesti keele suulist kõnet, ajakirjandustekstide ehitust ja funktsioneerimist ühiskonnas ning modernismi eesti kirjanduses.