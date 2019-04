Jazzkaar sai võimsa avapaugu

Avanädalavahetusel pakuvad põnevust showcasekontsert, kus esinevad Madis Muul Hextet, Liisi Koikson ja Peep Kallas Trio; Saksamaa tipp-pianist Martin Kohlstedt, prantslaste elegantne ansambel Spring Roll, Hollandi tantsumuusika live-meistrid Jungle By Night, uut albumit esitlev särtsakas Sofia Rubina ja mitmed aktuaalsed jazzijutud. Pühapäev on traditsiooniliselt tasuta kontsertide päeva päralt. Sel aastal toimub Telliskivi Loomelinnaku ning Vabaduse väljaku ümbruses, kus tähistatakse ühiselt ka Georg Otsa nimelise Muusikakooli 100. sünnipäeva, enam kui 40 üritust.

Jazzkaar 2019 peaesinejad on Bobby McFerrin, John Scofield, Joshua Redman ja Judith Hill. Mitte ühelgi varasemal aastal pole Eesti artistid esitlenud festivalil nii arvukalt oma värsket loomingut –jazzisõpradeni jõuab üheksa uut albumit. Festivali koduks on juba viiendat aastat Telliskivi Loomelinnak. Sel aastal ootab publikult värskelt renoveeritud Punane Maja.

