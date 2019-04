Eestisse tuleb lavastus, mis tegeleb abordi ja eutanaasia küsimustega

Sidudes sõna- ja tantsuteatrit, toob monotükk «Kahevahel» lavale kollaaži lugudest tabuteemadel, millest on tihti raske rääkida, vahel aga ehk liiga lihtne arvamust omada. Kas me tõesti elame vabal maal, kui me ei saa otsuste oma keha saatuse üle?

Miks suretavad poliitikud välja diskussiooni eutanaasiast? Miks on abort õigustatud meditsiiniline protseduur, kuid sama ei laiene eutanaasiale olukorras, kus seda on tõesti vaja? Samad küsimused särisevad hetkel Eestiski kuumemalt kui varem.

Lavastus «Kahevahel» uurib seoseid kahe keerulise teema vahel – eutanaasia ja abort – ning küsib, miks kahte keha vabadust väljendavat teemat on nõnda erinevalt käsitletud. Eriti aktuaalne on küsimus tänases päevas, kus juba mõnda aega inimese otsustusõigust väljendanud abordi võimalus on nii mõneski Euroopa riigis järsku jälle kahtluse alla seatud ja eutanaasia teema senimaani maha vaikitud.

Tabuteemaks jäänud küsimuste ümber tiirlevad tihti väheste äärmuslikud arvamused, kuid ilma rohkemate aruteluta mõistmist tekkida ei saagi. «Mis võiks olla parem viis keeruliste küsimuste kallal puremiseks, kui kunsti vahendusel oma mõtteid korrastades – eriti kui seda saab teha läbi huumori? Meie lähenemine ei ürita kindlasti pisendada suuri keerulisi teemasid. Eesmärgiks on luua ohutu keskkond, kus on ruumi mõelda ja arvata. Et jõuaks ära käia kõigis vaatenurkades ja nende vahelisel alal samuti,» kommenteerib lavastuse kontrastset tonaalsust Rootsi koreograaf Fuji Hoffmann.

Lavastuse üks oluline osa on modereeritud vestlus, mis peetakse maha ühise fika-kohvilaua ümber.