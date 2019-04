Kirjandusfestivali HeadRead külaliste hulka lisandusid mainekad poliitanalüütikud

Briti ajakirjanik ja saatejuht David Patrikarakos sai tuntuks Iraani tuumavõimekust ja rahvusvahelist olukorda analüüsiva raamatuga «Nuclear Iran: Birth of An Atomic State» («Radioaktiivne Iraan: tuumariigi sünd», 2012). Viis aastat hiljem ilmunud raamatus «War in 140 Characters: How Social Media is Reshaping Conflict in the Twenty-First Century» («Sõda 140 tähemärgiga: kuidas sotsiaalmeedia 21. sajandi konflikte ümber kujundab») vaatleb Patrikarakos sotsiaalmeedia osa moodsas sõjapidamises. Patrikarakos on kirjutanud kaastöid pea kõigile olulisematele inglisekeelsetele väljaannetele, tema teemadeks on olnud välissuhted, eriti Lähis-Ida ja postsovetlike maade poliitika ning desinformatsioon.