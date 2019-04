Balti jaamas toimub ajareis nõuka-aega

«Ajareis. Elu Nõukogude Eestis» korraldaja Tanel Soosaare sõnul heidab näitus pilgu ajaperioodi, mille üle on täna võimalik muiata. «Kas kujutate ette, et oli aeg, mil vanast laste jalgrattast ja mootorsaest ehitati muruniiduk või piimapakikilest kooti vannitoavaipu? Lugusid nõukogude ajast, mis aastal 2019 tunduvad absurdsete ja naljakatena on lõputult. Meie näitusel saab ajas tagasi reisides seda kõike meenutada,» sõnas Soosaar.

Soosaar lisas, et näitus on omalaadne austusavaldus tollastele inimestele, kes võimaluste ja tarbekaupade puudusel ilmutasid erakordset leidlikkust ja tegid vajamineva ise. «Nii sündis ka meie näituse haruldane eksponaat — auto nimega «Pisuhänd». Selle ehitas onu Uno oma koduhoovis Türil, kuna ta mõistis, et ainus viis autot omada, on see ise teha,» rääkis korraldaja.