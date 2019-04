Piip ja Tuut viib tänavu juba kolmanda lavastuse välismaale

Märtsis väisati lavastusega «Cabret Siberia» Espoo Linnateatrit Soomes, kus mängiti täissaalidele kaks etendust. Soome publiku vastukaja oli meeliülendav: «Cabaret Siberia tasemele sarnast etendust näeb harva. Äärmiselt naljakas, kuid lõpuks lahkud etenduselt silmad pisarais. Oskuslikult teostatud, puudutav, raju ja meisterlik. Sellel näitlejapaaril on võrratu dünaamika. Eestis leidub väga andekaid näitekirjanikke, lavastajaid, näitlejaid ja produtsente ka väiketeatrites. Laval sai näha tõeliselt suurt kunsti. Müts maha naabermaa teatrikunsti ees.»

Aprillis naasti lavastusega «Piip ja Tuut Hamlet» Kingfestivalilt Velikij Novgorodist, Venemaalt. Pärast esimest etendust Venemaal, Rostov Doni ääres, kirjutas Julia Bõkova oma blogis: «Klouniduett Piip ja Tuut jutustasid kolme tunniga Hamleti ära ja nii, et mina, kes ma inglise keelt ei mõista, naersin pisarateni. Need talendid on Eesti visiitkaardiks. Braavo-braavo!»