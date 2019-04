Itaalia stoner metal trio Ufomammut esineb sel sügisel Tallinnas

Aktiivsete tegevusaastate tulemusena on Ufomammutil välja tulnud kaheksa täispikka stuudioalbumit. Iga albumiga on leitud üha kindlam muusikaline suund. Bändi stiili iseloomustavaks karakteriks on rasketele kitarririffidele toetuvad muusikapalad, mida rikastavad lõrisevad vokaalid ja kõhedusttekitavad heliefektid.