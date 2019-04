Eesti eri paigus taaselustatakse laulupeotraditsiooni algusaeg

Ajarännakus osalejad mängivad läbi olukorra, kuidas laulukoor kavandab retke Tartusse esimesele laulupeole. Aruteludel uuritakse, kuidas sündis laulupeo traditsioon, kuidas esimeseks üldlaulupeoks valmistuti ja mis teemadel arutleti või vaieldi. Ajas rändamiseks on välja töötatud stsenaarium, mille kulgu teavad põnevuse hoidmiseks vaid põhitegelased.

„Asetada end esimese laulupeo eelsesse ajahetke, tunnetada toonast eluviisi ning mõttemaailma, on meeleolukas algus meie endi teekonnal sellesuvisele laulupeole. Seda enam, et mitmed osalejad on ajarännaku tarbeks uurinud ka kodulugu ning välja selgitanud, kas ja kuidas nende kandi rahvas laulupeole läks,“ ütles ERMi hariduskeskuse juhataja Kaari Siemer.