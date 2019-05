Põhjala tehas täitub laupäeval kontsertide, kunsti ja disainiga

MTÜ Põhjala tehas liikme ja ürituse ühe korraldaja Jaanika Siiroja sõnul on tegu omamoodi ainulaadse verstapostiga tehase ajaloos, kuna nii mastaapselt pole ala huvilistele kunagi avatud olnud. «Oleme viimastel kuudel korraldanud vähesel hulgal ekskursioone ja avastusretki tehase seinte vahele ja tõdeme aina enam, et inimeste huvi vanade tehase hoonete nende ajaloo ja tegemiste vastu on suur. Seetõttu hakkabki tehase süda 11. mail põksuma ja ala täitub terveks päevaks elu ja meluga. See on eksklusiivne võimalus tulla uudistama tehast läbi erinevate tegevuste, algatuste ja paikade.»