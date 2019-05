Iga lugemine on möödalugemine

Ja teine küsimus: kas minu Ahi kogu aadressil esitatud seisukohad on õiged? Ei, mu seisukohad on kindlasti valed. Sest nad ei saa juba üksnes oma loomu poolest olla õiged. Ükski esteetika (nagu ka nt gastronoomia) valdkonda kuuluv hinnang ei saa pretendeerida absoluutsele tõele. Ilma eranditeta. Sest need kõik on kõigest maitseotsustused.

Meil kõigil on kunstiküsimustes oma arvamus, mida vähesed on kohati valmis ausalt ja avameelselt väljendama, aga meist keegi ei valda tõde. Aususe ja tõe vahele ei saa maitseotsustuste puhul panna võrdusmärki, nagu ka mitte harituse ja tõe või tarkuse ja tõe vahele. Sest asi on kõigest maitses. Ja veatut maitset – mis ilmneks luule kontekstis absoluutse kirjandusliku kuulmisena – pole olemas.

Üks teine vanasõna ütleb, et maitse üle ei vaielda. Olen nõus, et humanitaarias pole seda mõtet teha mingitest sportlikest või teaduslikest ideaalidest lähtuvalt. Küll aga diskursuste, koolkondade, põlvkondade, isikute jt vahelise dialoogi ning kultuurilise sidususe alalhoidmiseks. See, et meil on inimestena erinev maitse, on meie suurim kultuuriline rikkus (ning seksuaalkäitumise puhul koguni meie bioloogilise jätkusuutlikkuse võti – kui kõigile naistele meeldiks ühte tüüpi mehed ning meestele ühte tüüpi naised, oleksime loodusliku liigina juba ammu välja surnud).

Seega on maitse üle vägagi mõtet vaielda. Humanitaaria kas otseses või ülekantud tähenduses millegi muuga ei tegelegi. Kuid tuleb silmas pidada, et see on mäng, mille ilu, ja kui lubate, siis ka tarkus peituvad asjaolus, et see vaidlus ei anna võitjat. Mis läheb vastuollu meie tavaloogikaga, kuna vastukäivad väited säilitavad kuni lõpuni (ning sisuliselt a priori) oma suhtelise tõeväärtuse. Sest nende vahel valimiseks puudub objektiivne kriteerium – ka maitseotsustuste vahel valimine pole midagi rohkemat kui järjekordne maitseotsustus.

Ühte teksti kaks korda ei astu

Ükski lugemine ei suuda kunagi ammendada teksti potentsiaalsete lugemisviiside, mõnupunktide ja tähenduste paljust; ükski kaanon või kriteerium ei tööta universaalselt. Võimalikke vaatepunkte ning subjektiivseid ootusi ja eeldusi on lõputu hulk ning need varieeruvad ajas. Ning seda ka ühe isiku lõikes. Mis tähendab Herakleitost parafraseerides, et ühte teksti kaks korda ei astu.

Seega on igasugune maitseotsustus teaduslikust perspektiivist alati luhtumine. Meid piiravad ühtviisi nii meie olemasolevad teadmised ja kogemused kui ka nende puudumine. Kunstiteos on oma komplekssuses inimliku taju jaoks puhas transtsendents, kantilik asi iseeneses. Kui selle ambivalentsus pole ammendamatu inimlikule tajule, siis on ta kindlasti ammendamatu inimlikule tõlgendusvõimele. Subjekt näeb sellega kohtudes eelkõige omaenese eelduste ja ootuste äraspidist vastupeegeldust.