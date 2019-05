Muuseumiöö toob palju ekskursioone üle terve Eesti

Muuseumiööd korraldavad igal aastal koos Eesti muuseumid ja Eesti Muuseumiühing ning ICOM Eesti. Esimesel korral oli muuseumiöö juhtlauseks "Öös on asju", 2010. aastal "Öös on lugusid", 2011. aastal "Öös on aardeid", 2012. aastal "Öös on kino", 2013. aastal "Öös on inimesi", 2014. aastal "Öös on tähti" ja 2015. aastal "Öös on muusikat", 2016. aastal “Öös on laineid”, 2017. aastal "Öös on mänge" ning eelmisel aastal “Öös on pidu”.