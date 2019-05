Cabaret Error: mis meil viga on?

Inimese elukompuuter annab error-teadet, kunst kisendab viga-viga-viga. Veateateid annab ka me praegune ühiskond. Seepärast Kuusk-Nuut-Rooste trio vaatabki sügavale me aja ja inimolemise sisimasse, otsib viise enese ja ilma taaskäivitamiseks. Kõlavad uued ja vanad laulud-luuletused-lood sellest, kuidas-kes-miks me oleme ja kuhu me oma teekonnal sattume.

Karl Kuusk ütleb kava kohta: «Me ei edasta mingit poliitilist sõnumit. Või kui, siis väga eneseirooniliselt. See on poeetiline esmalt.»

Ja Jürgen Rooste tõrgub vastu: «Natuke on kõik see, mis me teeme või ütleme või mõtleme poliitika, aga see mõte ongi ohtlik. Tuleb elada end vabaks poliitilistest hoovustest, sellest kõigepolitiseerimisest saab lahti ainult ise sellest lahti elades: see puudutab mind, aga see ei ole mina. Nagu surfar lainetel.»