Juhan Viidingu sünniaastapäeva tähistatakse väärikalt

Esiettekandele tuleb kolm uut kooriteost Viidingu sõnadele, mille autoriteks on Tõnis Kaumann, Sander Pehk ja Pärt Uusberg.

«Juhan Viiding on luuletaja, kellega olen kohtunud ainult trükisõna ja helisalvestiste kaudu. Ta on oma luulekogudena praegugi siinsamas raamaturiiulil ja võib lugejale kättesaadavaks teha midagi väga olulist. Viidingu elutunnetus, tabav sõnastus ja seda kõike saatev vahe huumor on midagi, millest tundsin puudust ka koorimuusikas,» lausus Miina Pärn.