Juhan Ulfsak, Mart Kangro ja Eero Epner ütlevad, et Sakala 3 teatrimaja ideekonkursi peatamist ei ajendanud üksnes rahanappus, vaid ka poliitiline seisukoht, mis annab märku, et kunstiline risk ei ole teatris soositud, oluline on saalid publikuga täita. Mida toob kaasa ideekonkursi peatamine, selle üle arutlevadki Eesti otsingulise etenduskunsti ajud.

Von Krahli teatri üks põhijõude Juhan Ulfsak, Eesti edukamaid koreograafe Mart Kangro ning Eero Epner, kes on eelkõige tuntud NO99 teatri dramaturgina, kohtusid intervjuuks 7. juunil, päev pärast avalikuks tulnud otsust katkestada konkurss Sakala 3 hoonele . Kuna kõik kõnelejad on olnud seotud eri institutsioonidega, keskendus vestlus Eesti teatri institutsionaalsele ja poliitilisele aspektile.*

2018. aastal teatas lõpetamisest teater NO99 ning läbi sai sajandi lugu, Eesti teatri mastaapseim admin-projekt. Kas ei teki tunnet, et kõik on saavutatud? Kuhu edasi on üldse võimalik minna? Kõik on tehtud?