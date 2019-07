Võru pärimustantsu festival peab 25. sünnipäeva

18.–21. juulini toimub 25. korda pärimustantsufestival. „See tähendab, et 25. korda segunevad siin erinevad traditsioonid, killuke maailma tantsukultuurist tuleb meile koju kätte ja Võrust saab jälle tantsupealinn,“ iseloomustas Eesti ainukest rahvusvahelist iga-aastast rahvatantsufestivali selle üks juhte Tiia Must. „Nii suure pagasiga rahvusvahelist tantsufestivali pole lähema 400 km raadiuses kusagil,“ täpsustas ta.

Et on juubeliaasta, siis toovad korraldajad huviliste ette need parimad palad, mis on külalisi aastate jooksul enim köitnud ja ilma milleta ühtki folklooripidu ette ei kujuta. Lisaks kirevatele kontsertidele toimuvad töötoad, lõbus tantsuorienteerumine, kodukohvikute kontserdid, loomulikult võistumängimine Teppo tüüpi lõõtsadel, simmanid, muinasjutuõhtud täiskasvanutele, kuhu lapsi ei võeta ja päikesepidu lastele, kuhu ka emad-isad võivad tulla.