Täna algab Võrus 25. pärimustantsu festival

«See tähendab, et 25. korda segunevad siin erinevad traditsioonid ja killuke maailma tantsukultuurist tuleb meile koju kätte,» iseloomustas Eesti ainukest rahvusvahelist iga-aastast rahvatantsufestivali selle üks juhte Tiia Must.

Et on juubeliaasta, siis toovad korraldajad huviliste ette need parimad palad, mis on külalisi aastate jooksul enim köitnud ja ilma milleta ühtki folklooripidu ette ei kujuta. Põhitähelepanu on muidugi tantsul.