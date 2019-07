ERMis avatakse Rait Präätsi näitus «Taaskasutatud aeg II»

Reedest, 26. juulist on Eesti Rahva Muuseumi A-fuajees (Muuseumi tee 2, Tartu) avatud tunnustatud Eesti klaasikunstniku Rait Präätsi näitus «Taaskasutatud aeg II». Näituse avamisel, mis algab 26. juulil kell 16 esitletakse ka värsket raamatut Präätsi mitmekesisest loomingust. Tekstide autorid on Gregor Taul, Juta Kivimäe, Reet Varblane ning ETDMi klaasikogu kuraator Anne Tiivel, kujundus Pärtel Eelmalt. Raamat on saadaval ka muuseumipoes.