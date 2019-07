Saaremaa ooperipäevad teevad kummarduse Georg Otsale

Tänavuste ooperipäevade külalisteater on Moskva Helikon Opera – ainus välisteater, kes kutsutud Saaremaa ooperipäevadele teistkordselt. Oodatuim sündmus on teatri juhi Dmitri Bertmani muusikalavastuse «Mister Georg Ots» esietendus. Olgugi, et esietendus on juba kolmapäeval, varjutab kõike lavastusega seonduvat senini salapärasuse loor.