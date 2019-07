Emajõe Suveteater toob lavale Silvia Rannamaa «Kadri».

Emajõe Suveteatri lavastuses otsib teismeline Kadri väljapääsu alaväärsusest, kiusamisest, kehvadest oludest ning igatseb oma kaotatud vanemate armastust ja hoolitsust. «Kadri» on imeline lugu eneseleidmisest, muutumisest inetust pardipojast unistuste luigeks. Meie soov on näidata Kadrit tema ajas ja ruumis, stalinismijärgses Nõukogude Eestis – kuid samavõrra või isegi rohkem näidata teda ka ajastuüleses universaalses teismelisemõõtmes, sest just see viimane on pannud «Kadri» püsima noorte lugemislaual aastakümneid.