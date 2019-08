Rahvusooper Estonia lavale jõuab Suveöö balletigala tantsijatega üle maailma

Eestis toimuva intensiivse balletikursuse teeb ka maailma mastaabis eriliseks täisproduktsiooniga gala. Osalejatele Balanchine’i tehnikat õpetav Viki Bromberg Psihoyos Ameerikast kinnitab, et vaid suurlinnades nagu Pariis või New York võib taolise finaaliga balletikoole leiduda, ent enamasti on need etendused mõnel väiksemal laval ja kitsamale ringile.

«Igal balletikoolil on lõpuetendus, ent see siin ooperimajas kostüümide, valgustuse ja kõige muuga on kõrgem tase. See on väga erakordne võimalus osalejatele,» ütles ta.

Tantsijad ja õpetajad on viinud sõna siinse balletikursuse kohta üha rohkemate inimesteni ning iga aastaga on kasvanud riikide arv, kust osalejaid Eestisse saabub. Tänavused kõige kaugemad külalised tulevad Austraaliast, Jaapanist, Filipiinidelt, Uus-Meremaalt, Lõuna-Aafrikast ja Kanadast. Avaldusi kursusel osalemiseks koos CV-de ja esitlusvideotega saabus aga ka Lõuna-Ameerika ja Lähis-Ida riikidest. Kursusele eelnes põhjalik valik, et leida tantsijaid, kes on valmis tihedaks programmiks ning esinema suurel laval.

Suveöö balletigala aitavad lavale tuua koreograafid ja õpetajad Eestist, Venemaalt ja Ameerikast, nende seas Jevgeni Gribb, Age Oks ja Joan Kunsch. Peamiselt modernsele balletile pühenduv koreograaf Konstantin Keykhel on gala jaoks loonud täiesti uue lühiballeti.

«Etendus on abstraktne, aga hõlmab väga elulisi teemasid. Arutame kaasaja probleeme: tõstatame küsimusi inimese ja keskkonna, samuti tehnoloogia kohta. Inimesed ei suhtle enam silmast silma, vaid kaovad võrku,» avas ta valmivat balletti ja avaldas lootust, et igale vaatajale leidub midagi huvitavat.