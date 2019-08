Muuseumihariduse infopäeval ootab ERMis õpetajaid mitukümmend muuseumit

„Muuseumites on hoiul rikkalik pärand, siin on meie aja-, kultuuri- ja looduslugu esitatud pildiliselt ja käegakatsutavalt. Siinne õpe toetab ja täiendab kooliprogrammi ning võiks olla õppetöö loomulik osa. Näeme iga päev, kuidas lastel hakkavad silmad särama, kui nad märkavad mõnd õpikust tuttavat eset originaalkujul,“ rääkis ERMi hariduskeskuse juhataja Kaari Siemer.

Infopäeva avab kell 11 Keeleinspektsiooni peadirektor ja kirjanik Ilmar Tomusk, kelle ettekanne „Eesti keel – emakeel ja riigikeel“ juhib kuulajad läbi inimkeele ja meie emakeele sünniloo. On ju 2019. aasta kuulutatud eesti keele aastaks, et tähistada selle mainimist riigikeelena sada aastat tagasi. Pärast ettekannet algab mess ning iga muuseum loosib välja tasuta programmi/külastuse ühele klassile. Pärastlõunal saavad kõik huvilised tasuta tutvuda ERMi näitustega.

Osalemine on tasuta ning oodatud on kõik haridustöötajad. Registreerumistähtaeg on 19. august. Päeva täpsema programmi leiab ERMi kodulehelt.