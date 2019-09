Goethe Instituut korraldab digiteemalise ürituste sarja

Digitaliseerumine on muutnud kõiki meie eluvaldkondi. Kuid endiselt kipume digimaailma all enamasti silmas pidama nutitelefone, MacBooke ja lahedaid äppe. Kui ägedad need on! Või Google’it, Amazoni, Facebooki, Skype’i – kui mugavad, kui ühendatud ja reaalajas! Digitaliseerumine on aidanud meil eirata ruumi, aja ja iseenda piire. See on tõepoolest vinge.

Kuid igal ägedal kasutajaliidesel on tagasüsteem. Algoritmid, mida sa ei näe. Reeglid, mis loovad terve võimuarhitektuuri, mis on tihtipeale ja paljudel põhjustel teadlikult peidetud. Lisaks sellele on olemas „üleilmne tagasüsteem“, mida me oleme otsustanud eirata: muu hulgas digijäätmete prügilad Aafrikas ning ruineerivates tingimustes töötavad inimesed, kes panevad meie seadmeid kokku Aasias ning nüüdsest ka Ladina-Ameerikas.

Digitehnoloogia lahendab probleeme ja tekitab probleeme ning me kasutame seda olukordadega tegelemiseks, mille digitehnoloogia on ise loonud. Pole vahet, kas keskenduda utoopilistele või düstoopilistele stsenaariumidele: asjaolu, et tänapäeval on kõik – töö, poliitika, majandus, keskkond, sotsiaalsed suhted – seotud andmepõhiste tehnoloogiatega, ei tähenda midagi vähemat kui paradigma muutust. See ei võta meilt aga sõnaõigust.

Eesti on digimaailma pioneer, eriti poliitika valdkonnas. E-valitsust, e-residentsust ja kogu e-riigi ideed esitletakse tulevikukõlbliku mudelina kõikidele riikidele – sealjuures ollakse täiesti teadlik sellest, et praegusel ajahetkel on tegemist e-reisiga tundmatusse. Kuidas muudab meie arusaama demokraatiast see, kui riike juhitakse nagu iduettevõtteid, riiki nähakse teenusena, kodanike poole pöördutakse kui kasutajate poole? Kes koostab tüüptingimused? Milline võimuarhitektuur luuakse? Kellel on toimimisvõime, kes saab kasu, kes hoolib.

Selle interdistsiplinaarse sümpoosioni kunstnikud ja mõtlejad käsitlevad neid küsimusi ja palju muudki. Kõik on oodatud kaasa mõtlema. Kuraator: Christiane Kühl

PROGRAMM:

Reede, 27. september 2019,

19.30 | Külalisetendus

YOU ARE OUT THERE (doublelucky productions & Idella Craddock)

Isiklikud veebisaidid, Facebooki profiilid ja Twitteri kontod tutvustavad meid maailmale – meie teisikud internetis elavad oma elu. „You Are Out There“ räägib klassikalise teisikuloo multimeediaandmete lavastusena. Eksperimentaalse IT-tehnoloogia ja alatu mustkunsti abil uurib see identiteediga manipuleerimise ulatust, muutes publiku multimeedia tondiloo kaasosaliseks.

Inglise keeles, Piletid

Laupäev, 28. september 2019

10.00 – 21.00 | Kunst

Ürituse raames Vabal Laval esitletavad installatsioonid:

The Rhythm of Heart (Varvara & Mar)

The Glass Room (Tactical Tech)

Kitty AI. Artificial Intelligence for Governance (Pinar Yoldas)

Kolmes installatsioonis peegeldavad kunstikud inimeste ja digitaalse tehnoloogia suhteid, sealhulgas suuri andmekoguseid ja tehisintellekti.

11.00 – 18.00 | Sümpoosion digitaalse ühiskonna tulevikust

Sümpoosion „E-reaalsuse paljastamine“ uurib, mis on peidetud digitaalse maailma särava pealispinna taha: struktuurid ja reeglid, mis seda maailma koos hoiavad ja samal ajal defineerivad, kuidas me digimaailmaga seoses oleme. Kunstikud ja mõtlejad analüüsivad e-riigi, erasektori ja kodaniku/kasutaja/indiviidi; ning indiviidi, ühiskonna ja keskkonna vahelist suhet (online ja offline).

Peakõneleja:

Evgeny Morozov: Digital Power and Its Discontents

Christoph Engemann: Identification and (e-)Identity

Helen Eenmaa-Dimitrieva: Algorithms and Autonony

Varvara y Mar: Dataveillance Addressed with Art

Maren Mayer-Schwieger: e-Nature

Moderaator: Geraldine de Bastion

Avalik üritus inglise keeles, sissepääs tasuta. Palume registeeruda siin.

19.30 | Film

THE CLEANERS

Hans Blocki ja Moritz Riesewiecki dokumentaalfilm

Iga päev postitatakse internetti miljoneid pilte. Kõik sinna ei jää. Kes otsustab, mida me näeme ning mis eemaldatakse? „The Cleaners“ siseneb peidetud digipuhastuse varitööstusse, kus internet vabaneb enda jaoks ebameeldivatest asjadest.