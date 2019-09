Põhja Konn avaldas uue video

«Bändi Põhja Konn laul «Põhja Konn» pärineb meie albumilt «Põhja Konn»ja annab, nagu pealkirjastki välja lugeda võib, päris hästi kätte selle tunnetuse, millega panime kirja esikplaadi lood. Väga rõõmustav on avaldada väikse tagasivaatena eelmisele albumile just see lugu ning veel toredam on teha seda teades, et peagi ilmub meie uus singel järgmiselt kauamängivalt,» kommenteerib videot loo autor ning Põhja Konna laulja ja klahvpillimängija Valter Soosalu.