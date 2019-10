Olga Tokarczuk: kirjanik peab oskama kuulata inimest

Kirjandusfestivalile Prima Vista saabus üks Poola tuntumaid ja hinnatumaid prosaiste Olga Tokarczuk, kes kohtub lugejatega Tartu linnaraamatukogus täna kell 17 ja homme samal ajal Tallinna keskraamatukogus. Tartus sooja kevadilma nautides oli tal mahti vastata ka Postimehe küsimustele.

Viimaste aastate jooksul on eesti keelde tõlgitud omajagu Poola 20. sajandi klassikat, Szymborska, Herberti, Różewiczi ja Zagajewski mahukad luulevalikud, kolm raamatut Miłoszilt. Kas mõni neist on sulle loominguliselt lähedane?

Kindlasti on kõik nimetatud mind mõjutanud. Mul on hea meel, et neid saab ka eesti keeles lugeda, siinkohal tuleb tänada eelkõige tõlkijat, sest nende tõlkimine pole küll kõige kergem töö. Kõige lähedasem on mulle nähtavasti siiski Szymborska. Kui teised otsivad proosast luulet, siis mina vastupidi – otsin luulest proosat. Ja kui seda pole, siis kaotab tekst oma veetluse. Szymborska luules on see proosa alati olemas, tema luuletused on ju lood, mille tipuks on särav puänt.

Möödunud aastal ilmus eesti keeles sinu kolmas, rahvusvaheliselt edukaim romaan «Algus ja teised ajad». Kuidas sündis raamat külast, mis hõlmab endas enam-vähem kogu maailma?

Raamatu teljeks on minu vanaema mälestused, nende ümber on siis minu loodud belletristika. «Algus ja teised ajad» on tõesti kõige enam tõlgitud, aga «Päeva maja, öö maja» on sellele kannule astumas. «Algus ja teised ajad» on mulle oluline ka seetõttu, et selle edu Poolas lubas täielikult kirjutamisele pühenduda.

See raamat on kirjutatud üsna ebatavalisel viisil – üksteisega läbipõimunud lood, igale tegelasele ja asjale antud ajad, ja kõik need täiendavad üksteist nõnda, et lugeja saab Alguse külast-maailmast oivalise ettekujutuse. See on katkendite kroonika, pigem muusika kui kirjandus. Miks valisid just sellise kirjutamise viisi?

«Algus ja teised ajad» balansseerib ju tegelikult proosa ja luule piiril, see tingis ka vormi. Selline jutustamise viis on mulle lähedane ning seda kohtab suuremal või vähemal määral ka minu teistes teostes.

«Algust» lugedes võib järeldada, et iga inimene võib olla jumal. On see nii?

Selles mõttes kindlasti, et inimene on oma maailma ja oma elu jumal – mida iganes see ka tähendaks. Ent pigem on «Alguses» need tegelased ja asjad oma aegadega nagu Leibnizi monaadid.

«Algus» lõpeb 20. sajandiga, oled sa mõelnud loo jätkamisele 21. sajandil?

Ei, kindlasti mitte, see lugu lõppes minu vanaema surmaga. Ning «Alguse» kompositsioon on ka suletud süsteem, seda ei anna jätkata.

Sa oled elanud pikka aega maal. Mis on juhtunud Poola külaga viimase kahekümne aastaga?