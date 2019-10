Eesti Kunstiakadeemia tähistab täna ja homme 105. sünnipäeva

Esimene avatud loeng algab kell 14:00, millal audoktor prof Reinhold Martin kõneleb arhitektuurist ettekandes “Order and Disorder: Knowledge, Society, and Architecture”. Kell 15:30 avatakse näitus „Algusaegadest tänasesse: 1+1“, kus on koos ligi 40 teost erinevatelt erialadelt läbi aegade. Kell 16:00 alustab loenguga audoktor prof Griselda Pollock, kes kõneleb kunstiajaloost "From Alain Resnais’s Van Gogh (1948) to Julian Schnabel's At Eternity’s Gate (2018): Why are we still Loving Vincent (2017)?". Mõlemad loengud on tasuta ja kuulama on oodatud kõik huvilised.