Selgus Eesti Kultuurkapitali nõukogu uus koosseis

„Me võime julgelt öelda, et nõukogu on sai esinduslik ja kompetentne, suur tänu sellest eest meie sihtkapitalidele,“ ütles kultuuriminister Tõnis Lukas. „Kultuurkapitali on nimetatud Eesti üheks suuremaks edulooks. Nii see kindlasti ongi. Praegu seisavad me ees uued, suunda muutvad arutelud ja loodetavasti ka rahastamisotsused – räägime kasvõi avalikkuse suure tähelepanu all olevatest märgilistest kultuuriobjektidest või teadussuunast, mis pakub tuge ametlikus teadusrahastuses vaeslapse ossa jäetud rahvusteadustele. Needki arutelud tuleb ära pidada just selles nõukogus,“ toonitas minister.