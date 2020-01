Rae vald avab oma kunstnikest suure ülevaatenäituse

Rae Kunsti Plats on galerii, mille ideeautor ja teostaja on Rae Kultuurikeskuse juhataja Toomas Aru. Rae Kunsti Platsi kolm aastat on möödunud edukalt. Galerii eesmärk on tutvustada ja populariseerida eesti kaasaegset kunsti ning sellel kursil on end ka hoitud. Rae Kunsti Plats on üks vähestest eesti galeriidest, kes maksab kunstnikele näituste eest honorare koostöös fondide ja erasektoriga. Galerii tegemisi on toetanud Eesti Kultuurkapital ja erasektor.