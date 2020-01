Tartu SKI hakkab loomeõhtutel tutvustama linna tipptegijaid

Esimeseks legendiks 30.1.20 kell 19 oleme palunud muusiku ja laulja Tõnis Mägi. Noor talent on Treffneri kooli gümnasist Eliis Grigor, kelle veel avaldamata luulet on inspireerinud just Tartu linn. Teisel loomeõhtul veebruaris astub üles poetess Kristiina Ehin koos noore muusikuga.