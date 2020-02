Uksed avab kultuuriklubi Uus Laine

Tõnis Hiiesalu, Madis Ligema, Eerik Nõlvaku ja Helina Risti eestvedamisel on Balti jaama külje alla loodud paik, kus lisaks kontsertidele ja pidudele hakkavad toimuma ka loengud, väitlused, filmiõhtud ja viktoriinid.

Et hoida Uue Laine programmi võimalikult mitmekesisena, kureerivad seda igal kuul erinevad inimesed. Avakuu programmi eest vastutavad kunagise pop-up klubi Välk tandem Madis Ligema ja Tõnis Hiiesalu. Nende valikutega saab end kurssi viia juba sel reedel toimuval avagalal, kus esimeste artistidena õnnistavad Uue Laine lavalauad sisse Vaiko Eplik ja ansambel Robirohi.

Vaiko Eplik pikka tutvustust ei vaja. Pea kaks kümnendit aktiivselt muusikat loonud mees on kaasa löönud ansamblites Claire’s Birthday, Ruffus, Koer ja Mammut, ent teinud väga edukat karjääri ka sooloartistina. Tema sulest on pärit paar tuhat laulu, millest paljud saanud ka auhinnatud. Hiljuti valis Raadio 2 pala «Soorebased» möödunud kümnendi parimaks Eesti looks.