Elisa uues sarjas mängib peaosa Mirtel Pohla

Eelmisel aastal esimese Eesti teleoperaatorina omatoodangut pakkuma asunud Elisa toob vaatajateni järjekorras kolmanda uue originaalsarja. „Valguses ja varjus“ on uus kodumaine draamasari, kus hargnevad põnevad saladused ja ootamatud keerdkäigud koos südamlike seikadega elust enesest. Seriaali peaosas on paljudest teatrietendustest ja mitmetest kodumaistest kinohittidest tuntud näitleja Mirtel Pohla.

Uus kuueosaline draamasari räägib haarava ja pöördeid täis loo Dianast (Mirtel Pohla), kes sõidab pisikesse külakesse, et toetada oma surevat tädi Milizat. Diana ei tunne oma tädi ja loo arenedes lahenevad põnevad saladused nii Dianast endast kui ka tema perekonna minevikust ning võib-olla leiab Diana vastuse ka sellele, miks tema senine elu nii sihikindlalt tupikusse jooksnud on.

„Elulistest sündmustest inspireeritud draamasarjad on Eesti televaatajatele alati korda läinud. „Valguses ja varjus“ on meie selle aasta esimene originaalsari, millega laiendame Elisa omatoodangut ühe tugeva žanri võrra, et iga televaataja leiaks endale midagi meelepärast,“ sõnas Elisa sisuhankejuht Toomas Ili.