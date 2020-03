Millised võimalused on töötul loovisikul saada riigilt toetust?

Loovisikute ja loomeliitude seaduses on loovisikule makstav toetus fikseeritud. See on loomeliitu kuuluva loovisiku kohta aastas 21,5 protsenti keskmisest kuupalgast.

Toetuse korduvaks taotlemiseks peab eelmise toetuse maksmise ajavahemiku lõppemisest olema möödunud vähemalt kaks aastat.

Milleks see toetus kohustab, mida riik taotlejalt ootab?

Kuna tegemist on sisuliselt töötutoetusega võrreldava ajutise toetusega raskuste ületamiseks, ei ole toetusega seotud tellimusi ega ootusi.

On loomevaldkondi, kus vabakutselised kogevad praeguse kriisiga võrreldavaid tagasilööke ka ajal, mil ülejäänud ühiskonnal lähevad asjad pigem tõusujoones. Riik on selle seadusega loonud neile ühe vajaliku turvavõrgu nagu tavapärases töösuhtes tegutsejate jaoks on olemas Töötukassa.

Kas see toetus välistab teised toetused (kulka stipendiumi, ühekordne honorar mõne kirjatöö eest vms)?

Toetus ei välista erialast tegevust ega ka tulu teenimist, kuid tulu ülempiir on pool toetuse suurusest ehk miinimumpalgast kuus (LLS § 16 lõige 3).

Kes ei kvalifitseeru sellele toetusele, aga samas antud uues olukorras võiks ja peaks riigilt abi saama?

Sellele kandideerija ei pea olema loomeliidu liige, vaid peab vastama seaduses nimetatud tingimustele (vt eelpool). Vabakutseline loovisik võib olla ka FIE või näiteks OÜ juhatuse liige, kuid ta ei tohi esitada taotlemisel oma sissetulekute kohta valeandmeid.

2019. aastal jagati seaduse alusel loomeliitude poolt 100 vabakutselise loovisiku toetust, enim neist kujutava kunsti (36) valdkonda.

Kui rääkida kultuurivaldkonda tabanud koroonakriisist, siis selle tagajärgedega tegeletakse ning praegu on võimatu anda vastuseid, mis oleksid lõplikud ja kõiki rahuldaksid.

Valitsus on otsustanud, et füüsilisest isikust ettevõtja sotsiaalmaksu avansiline makse jääb ära, s.t FIE esimese kvartali ettemakse tühistatakse. Vähenenud töötasu hüvitist hakkab pakkuma Töötukassa summas 250 miljonit eurot. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ettevõtjatele mõeldud küsimuste aadress on covid19@mkm.ee.

Millal toimuvad väljamaksed?

Taotleb loovisik ise kas oma loomeliidust või läbi ministeeriumi vajaduspõhiselt ning väljamaksed toimuvad üks kord kuus nagu teiste võrreldavate abirahade puhul.

Kui palju on selles meetmes raha? On see raha summa seoses koroonakriisiga ka muutunud?

Sellele kandideerija ei pea olema loomeliidu liige, vaid peab vastama seaduses nimetatud tingimustele.

2020. aasta summa loovisikute ja loomeliitude seaduse rakendamiseks ligi 1,45 miljonit eurot.

2019. aastal oli loomeliitudes loovisikuid 5640 ning 2020 aastal 5803. Juurde on tulnud 163 loovisikut. Loomeliidud maksid 2019. aastal vabakutselise loovisiku toetust sadakonnale loovisikule, kellele lisandub ka mitteliikmeid, kes toetust said. Eeldame kasvu ja seadusest tulenevalt taotleme raha riigieelarvest juurde.

On piisav meede ehk koroonakriisis, kus kultuurisektoris on aktiivne piletimüük peaaegu peatunud?

Loomesektor on osa erasektorist, mille väärtusahelaid kriis tervikuna puudutab. Kriisi kestus ei ole teada ning praegu oleks hinnangute andmine spekulatsioon. Vabakutselised loovisikud on kultuurivaldkonna oluline osa, mõnes valdkonnas moodustavad nad enamiku, nende jaoks on olemas meede, mida rakendatakse ja soovitakse võimalusel ajakohastada.

Kui palju on huvi selle toetuse vastu kasvanud?

Praegu on seda vara öelda – kui küsimus puudutab kriisiaja konteksti, kuid mitmed loomeliidud on tõesti täheldanud avalduste arvu kasvu.

See meede on olnud kasutusel juba aastast 2005, kellele ja kui palju on seada toetust antud?