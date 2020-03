Kinnitati Muinsuskaitseameti peadirektor

„Kultuuripärandi puhul on põhiküsimus, mida me väärtustame. Just kultuur ja kultuuripärand teevad Eestist Eesti. Minu eesmärk on anda võimalikult paljudele inimestele võimalus osaleda pärandi määratlemisel ja selle eest hoolitsemisel, olgu see siis lähiaastate muinsuskaitsealade uute kaitsekordade tegemine või mälestiste hooldamine,“ rääkis Siim Raie.