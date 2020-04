Kultuuriministeeriumi kunstide asekantslerina alustab tööd uus inimene

„Minu jaoks peitub Eesti kultuuri tugevus selle erakordses valdkondlikus mitmekesisuses. Meil on tipptegijaid ja võimsaid kultuurinähtusi igas vallas. Heatasemeline arhitektuur, disain, film, kirjandus, kunst, muusika ja teater peaksid olema osa meie kõigi igapäevast. Seda eriti just siis kui ajad on rasked. Selle mitmekesisuse eest loodangi aidata oma ametis seista nii lihtsamatel kui ka keerulisematel aegadel,“ ütles Taaniel Raudsepp.