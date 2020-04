Aasta esimese vooruga jagas kultuurkapital tänavu 4,2 miljonit eurot

Siit andmbebaasist saab otsida kõiki 2020. aasta esimesest voorust raha saanud taotlejaid. Tuleb aga meeles pidada, et selles tabelis ei kajastu loobimised, mis on kultuurkapitalile juba teada. Loobumise põhjuseks võib olla asjaolu, et koroonapandeemia tõttu on paljud sündmused nii Eestis kui ka maailmas ära jäänud.