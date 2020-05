Filmisaade: valitud HÕFFi pärlid sinu kodus!

HÕFFi programmi filmid on jaotatud kolme päeva peale. Enamiku filmide esimene seanss toimub otseedastusena, millele järgnevad reaalajas kohtumised autoritega, kellele ka vaatajatel on võimalik esitada küsimusi. Kohtumised toimuvad Facebooki otseedastusena. Filme saab vaadata nii üksikpiletiga, mida saab osta Elisa Stage'i platvormil iga filmi lehel, kui HÕFFi passiga, mis on müügil HÕFFi kodulehel. Üksikpileti hind on 4 eurot ja festivali passi hind 45 eurot. Filme saab vaadata alates nende esimesest seansist kuni esmaspäeva, 11. mai varahommikuni. Lähemalt saab sellest kõigest lugeda siit.