Akadeemia 5. nr tutvustus

Vahe on ainult selles, et mõnel on see kehastumine, oma imelise rolli ja sellega kaasneva vastutuse tajumine teadlikum, teistel ebateadlikum ja mõnel on see personifitseerumine isiklikum, endassetõmbunum, mõnel üldisem ja teisi kaasa haaravam. Jõerüüdil endal on välja pakkuda ainult üks üldine idee — tuleb püsima jääda! Rahvana, keelena, kultuurina. Püsimajäämise tung peitub igas inimeses, seda pole vaja väljastpoolt sundida ega konstrueerida. Püsimajäämises on ilu.

Püsimajäämise idees ühinevad kõik need asjad, mille kohta öeldakse kas isiklik, rahvuslik või riiklik. Kogu me elu suured ja väikesed teod ühinevad selles idees, kui ainult tahtmist on. Püsimajäämine on meie kohus nii iseenese saatuse ees kui ka oma maa ees.

Mari Saat sai oma essee kirjutamiseks tõuke kahest ajakirjas Akadeemia nr 6, 2019 ilmunud artiklist: Lev Tolstoi Stockholmi rahukongressi (1909) tarvis kirjutatud ettekandest ja Jaak Jõerüüdi esseest „Enesetapjalik Euroopa“. Tolstoi oli veendunud, et Euroopa (või koguni maailm) suudab hoida rahu kaudu kristlikku tõde ja armastust. Järgnenud maailmasõdu silmas pidades osutus tema õilis vaade utoopiaks.

Jõerüüt näitab, et kuigi ametlikult valitseb küll Euroopas rahu, ei ole terroriohu taustal olukord praeguseks kuigivõrd rahulikumaks muutunud. Analüüsides andmeid sõjatööstuse ja selle toodangu kasutamise kohta, leiab Saat, et see on veelgi hullemaks läinud. On absurdne, et ühelt poolt peetakse rahvusvahelist kliimakongressi — nii nagu sada aastat tagasi rahukongressi, teiselt poolt aga välditakse seal puudutamast teemat, milline seos on maailmas üha jätkuvatel „lokaalsetel” sõdadel ja üha kasvaval-õitseval relvatootmisel ning -äril ja maakera ähvardaval kliimakatastroofil.

Nii võib Maa lõpuks lihtsalt lämbuda relvade tootmisega ja nende kasutamisega kaasneva reostuse kätte. Ometi ei arva autor, et peaksime selle nägemuse valguses loobuma looduse kaitsmisest ja hoidmisest: ükskord, kas viiekümne või viie tuhande aasta pärast, me sureme ju niikuinii, aga selle hetkeni peaksime niipalju, kui see on meie võimuses, püüdma hoolitseda Maa eest niisamuti, nagu me põetaksime surijat ja raviksime tema lamatisi.

Tiiu Kuurme vaatleb kasvatuse ja hariduse kui valdkondlike põhimõistete muutunud sõnakasutust. Nimelt on kasvatuse mõiste nii ametkondlikust kui akadeemilisest kõnepruugist taandumas. Kuigi väidetakse, et kasvatus on hariduse osa, pole need eesti keele seisukohalt teineteiseks taandatavad ega hierarhilises suhtes.