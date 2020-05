Akadeemiline raamatukogu on taasavatud

Alates sellest nädalast on taasavatud Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu, kuid esialgu siiski veel piiratud mahus. Lahti on 2. korruse lugemissaalid (v.a. kunstiteaduste saal), näha saab Jaan Krossi raamatute eestikeelsete esmatrükkide näitust ja Leedu kirjandusklassiku Donelaitise poeemile «Aastaajad» pühendatud rahvusvahelist köitenäitust (mõlemaid näitusi on pikendatud 28. augustini). Raamatukogu saab külastada E–R 11–17.