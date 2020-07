Kino Sõprus tegevjuhina asub tööle Ivar Murd

Ivar meenutab, et väiksena oli tema esimene meeldejääv kinoskäik just kino Sõprus külastus Tallinnas. «Käisime vaatamas filmi «Lõvikuningas» ja see on jätnud minu mällu erilise pildi. Olin varemgi kinos käinud, kuid teisi kinosid ei mäleta. Kino Sõprus oli ja on minu silmis Päris Kino.»

Kino omanik Indrek Kasela ütleb, et Kristel Lipand, kes on Kino Sõprust juhtinud viimased 10 aastat ja teinud sellest kinost sellise nagu me teda täna tunneme, otsustas teenitult aja maha võtta ning hoolitseb nüüd oma mesilaste eest. «Kristel ja kollektiiv leidsid ka uue juhi Ivari näol. Hea on näha, et Ivaril on sama entusiasm kui meil, kes me seda kino 10 aastat tagasi taasavamise ning tegime temast olulise märgi Eesti kultuurimaastikul. Eelmine aasta käis meil üle 65000 vaataja ja aasta algus algas samuti rekordiliselt,» lisab Indrek Kasela.

«Hea meel on ka selle üle, et peale koroonat olime esimene kino, kes oma uksed avas ning publik on taas meil saalides. Ivari filmitaust tuleb kindlasti kasuks meie järgmisel arenguetapil ning ma ise juba ootan väga tema väljapakutud uusi projekte ja filmivalikut meie ekraanidel!»

Ivar Murd soovib uue tegevjuhina rakendada oma seniseid töökogemusi rahvusvaheliste filmiprojektide ja muusikafestivali juures just Sõpruse kino arengusse. «Soovin kindlasti jätkata ja arendada Sõpruse seniseid partnersuhteid ning ning jätkata uute partnersuhete väljatöötamis.» Kindlasti on üheks märksõnaks ja püüdluseks välja mõelda uusi ristmeedia turundusvõimalusi, et suurendada kinoskäidavat publikut.