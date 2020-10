Selgusid Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali aastapreemiate nominendid

Preemiakandidaadiks sai esitada objekte, mis valmisid perioodil 20.08.2019–20.08.2020, samuti lühema- või pikemaajalisi tegevusi. Žürii esimehe Emil Urbeli sõnul on märgiline, et objektid-laureaadid on alguse saanud avalikest arhitektuurivõistlustest. "Rõõmustav on, et head arhitektuuri sünnib ka väljaspool Tallinna ja Tartut. Oluline on ka see, et väljapaistvate ehitiste kõrval saame tunnustada innovatiivset mõtet ja tulevikku vaatavat visiooni," lisas Urbel.