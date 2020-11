Seto eripärased sõnad pandi raamatusse

Sõnaraamatus on üle 3600 märksõna, mis iseloomustavad setode elukeskkonda ning traditsioonilist elujärge. Need on seto iidsed omasõnad, Eesti teisteski murretes tuntud tüvega, kuid setopärase vormi või sisuga sõnad ning ohtrad vene laenud, mis on saanud osaks seto õigeusklikust kultuurist. Rohkesti leidub ka seto rahvaluule poeetilist sõnavara. Sõnakasutust avavad näitelaused ja nende kirja-keelsed tõlked.